CHP, LGS Sınav Sorularının Sızdırıldığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

CHP, LGS Sorularının Sızdırılması Üzerine Suç Duyurusunda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının paylaşıldığı iddiasıyla önemli bir adım attı. Partinin genel başkan yardımcısı Suat Özçağdaş, sınav sürecinden sorumlu kamu görevlileri ve soruların paylaşılmasına neden olan kişiler hakkında Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Özçağdaş'tan Açıklamalar

Özçağdaş, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin günlerdir LGS süreçleriyle ilgili tartıştığını belirtti ve CHP olarak bu konuyu her platformda gündeme getirdiklerini ifade etti. Sınav sırasında, sözel bölüm tamamlandıktan hemen sonra WhatsApp gruplarında LGS sorularının paylaşıldığını iddia eden Özçağdaş, sayısal soruların da benzer şekilde yayıldığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, LGS kitapçığı ile ilgili iddiaların doğru olduğunu kabul ettiğini, ancak sorunun sözel sınav bittikten sonra yaşandığını söyleyerek sorunun olmayacağının altını çizdiğini aktaran Özçağdaş, bu durumun birkaç açıdan yanlış olduğunu vurguladı.

Gerçeklerin Ortaya Çıkması Gerekiyor

Özçağdaş, şu noktaları kaydetti:

"Bu, iki oturumlu tek sınav. Dolayısıyla sınav bitmeden birinci oturumun bitmiş olması bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Sayısal oturum devam ederken, ilgili kişiler sayısal sorulara sahip olduklarını belirttiler. Bazıları gruplarda sayısal soruları paylaştılar. Bu durum, Bakan tarafından çarpıtılan bir gerçekliktir. Maddi durum şudur ki, LGS soruları, kitapçık olarak matbaaya giden soruların dijital versiyonu, sınav tamamlanmadan bazı kişilerin eline geçti. Bu olay Bursa ile sınırlı kalmamış, İstanbul ve Adana gibi diğer illerde de benzer durumlar yaşanmıştır."

Özçağdaş, bu soruların nereden yayıldığını, kimler tarafından yayıldığını ve kimlere gönderildiğinin araştırılması gerektiğini vurguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

CHP, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının paylaşıldığı iddiasıyla sınav sürecinden sorumlu kamu görevlileri, sınav sorularının paylaşılmasına sebep olan ve savcılığın resen tespit edeceği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililerle Ankara Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu.

CHP, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının paylaşıldığı iddiasıyla sınav sürecinden sorumlu kamu görevlileri, sınav sorularının paylaşılmasına sebep olan ve savcılığın resen tespit edeceği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililerle Ankara Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu.