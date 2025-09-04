CHP'li 81 İl Başkanı İstanbul'da Özgür Çelik'e Destek İçin Toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı, mahkemenin "tedbiren görevden uzaklaştırma ve kayyum" kararına tepki göstermek üzere CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Toplantı, İstanbul İl Başkanlığı önünde düzenlenen ortak basın açıklamasıyla sürdü.

Özgür Çelik: 4-9 Eylül Kuruluş Haftası İlanı ve Tepki

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik, geçen yıl gerçekleştirilen tüzük kurultayında 4-9 Eylül tarihlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş haftası olarak ilan ettiklerini hatırlattı. Çelik, kuruluş haftası kapsamında il başkanlarının kendi bölgelerinde basın açıklaması yapma kararı olduğunu; ancak İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasının ardından bu planın uygulamadan vazgeçilmesine yol açtığını belirtti.

Çelik, karardan sonra il başkanlarının İstanbul'a gelerek hem kendilerine destek sunduğunu hem dayanışma duygularını paylaştıklarını hem de partinin "baba ocağına" sahip çıkmak için alanda bulunduklarını ifade etti.

Anıl Tanburoğlu: Kararı Tanımıyoruz

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ise İstanbul'a gelen il başkanları adına yaptığı açıklamada, kongreyle ilgili mahkeme kararına tepki gösterdi. Tanburoğlu, "İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul il kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur" dedi.

Tanburoğlu ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz." şeklinde konuştu.

