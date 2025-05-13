CHP'li Alp: Türkiye'nin Barış Süreci Dünyanın Yıldızı Olacak

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek Türkiye'nin barış sürecinin önemine vurgu yaptı. Alp, "Bu meseleyi çözmüş bir Türkiye, dünyanın yıldızı, gençleri ise dünyanın umudu olacaktır. Türkiye her alanda dünyanın en ileri ülkelerinden biri olacaktır," dedi.

Meclise skuterla gelen Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis'in kasvetli atmosferinden ve lüks makam araçlarından uzaklaşmak istediğini ifade etti.

PKK'nın kararının ardından ülkede barış ikliminin hakim olacağına inandığını belirten Alp, "Memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Barış umudunu tüm halkımıza yaymak istiyorum. Gençlerimizi de bu umuda sahip çıkmaya davet ediyorum," diye konuştu.

Alp, terör örgütünün Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası'na atıfta bulunmasının ardından, "Örgütün kendisini feshetmesi ve eski koşulları tartışmanın artık bir anlamı yok. Tüm aydınları, demokratları ve zarar gören toplulukları barış umuduna sahip çıkmaya davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Alp, CHP olarak barışın önemine dikkat çekerken, "Bu meseleyi çözelim ve barışa sahip çıkalım. O zaman Türkiye her alanda dünyanın en ileri ülkelerinden biri olacaktır," dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirme yaptı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirme yaptı.