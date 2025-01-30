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CHP'li Aykut Kaya'dan Emlak Sektörüne Araştırma Önergesi

CHP'li Kaya, emlak sektöründeki kriz için TBMM'ye araştırma önergesi sundu, ilan yasağının neden olduğu sorunları gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:49
CHP'li Aykut Kaya'dan Emlak Sektörüne Araştırma Önergesi

CHP'li Aykut Kaya, Emlak Sektörünün Sorunları İçin Meclis Araştırma Önergesi Verdi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, emlak sektörünün karşılaştığı ciddi sorunların araştırılması ve çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis araştırma önergesi sundu.

İlan Yasağının Etkileri

Kaya, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, emlak sektörünün bir kriz içinde olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarına getirilen ilan yasağının emlak danışmanlarının pazarlama güçlerini tamamen ellerinden alarak, itibarlarını zedelediğini ifade etti.

Çözüm İçin Acil Adımlar

Bu sorunun acil bir şekilde Bakanlık tarafından çözülmesi gerektiğinin altını çizen Kaya, mevcut sorunların giderilmesi için araştırma önergesi verdiğini kaydetti. Ayrıca, kapatılan sosyal medya hesaplarının açılması ve maddi kayıpların telafisi için Ticaret Bakanlığına bir soru önergesi sundu.

Kaya'nın Soru Önergesi

Kaya, yönelttiği soru önergesinde şu soruları gündeme getirdi:

  • Emlak sektöründe büyük bir kriz yaratan ilan yasağı ne zaman kaldırılacaktır?
  • Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve Ticaret Bakanlığının Meta ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, hiçbir suçu olmayan emlak danışmanlarının sosyal medya hesaplarının kapatılmasını doğru buluyor musunuz?
  • Mevcut uygulamanın emlak danışmanlarında yarattığı maddi kayıpların ve mesleki itibar açısından uğradıkları zararların giderilmesi için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?
  • Bakanlığınızın Meta ile yaşadığı anlaşmazlıkta yürütülen çalışmalar nelerdir?
  • Emlak sektörünü daha güvenilir hale getirmek adına bürokratik engeller yerine sektör temsilcileriyle ortak akıl çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Kaya, ilan yasağının kalkışı ve emlak sektöründeki sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

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