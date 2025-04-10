CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Marmara Cezaevi'ndeki Tutuklulara Destek Ziyareti

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişileri Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaret ve Ailelerle Dayanışma

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Nazlıaka, cezaevi önünde bekleyen tutuklu yakınlarıyla görüşerek dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. Ailelerin, tutuklu yakınlarıyla duyduğu gururu aktardıklarını belirten Nazlıaka, tutuklular arasındaki öğrencilerin eğitim süreçlerinin sekteye uğradığını vurguladı. Bu öğrencilerin ders notları zamanında ulaştırılmadığı için sınavlarına giremedikleri bilgisini paylaştı.

Eğitim Hakkı Vurgusu