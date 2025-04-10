CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Marmara Cezaevi'ndeki Tutuklulara Destek Ziyareti

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişileri Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Ziyaret ve Ailelerle Dayanışma
Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Nazlıaka, cezaevi önünde bekleyen tutuklu yakınlarıyla görüşerek dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. Ailelerin, tutuklu yakınlarıyla duyduğu gururu aktardıklarını belirten Nazlıaka, tutuklular arasındaki öğrencilerin eğitim süreçlerinin sekteye uğradığını vurguladı. Bu öğrencilerin ders notları zamanında ulaştırılmadığı için sınavlarına giremedikleri bilgisini paylaştı.
Eğitim Hakkı Vurgusu
“Eğitim, sağlık ve yaşam hakkı en temel haklardır” diyen Nazlıaka, gençlerin ve toplumsal muhalefetin siyasal muhalefetle bir arada hareket edeceğine inandığını söyledi. “Laik, demokratik, aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte kucaklayacağız” diyen Nazlıaka, eşitlik, adalet ve demokrasi için direnen gençlere yönelik beraat CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretini tamamlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretini tamamlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.