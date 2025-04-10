DOLAR
37,91 0,19%
EURO
42,47 -2,16%
ALTIN
3.848,48 -2,34%
BITCOIN
3.002.047,8 4,55%

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Marmara Cezaevi'ndeki Tutuklulara Destek Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Marmara Cezaevi'nde tutuklananları ziyaret etti ve onların eğitim haklarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:53
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Marmara Cezaevi'ndeki Tutuklulara Destek Ziyareti

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişileri Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaret ve Ailelerle Dayanışma

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Nazlıaka, cezaevi önünde bekleyen tutuklu yakınlarıyla görüşerek dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. Ailelerin, tutuklu yakınlarıyla duyduğu gururu aktardıklarını belirten Nazlıaka, tutuklular arasındaki öğrencilerin eğitim süreçlerinin sekteye uğradığını vurguladı. Bu öğrencilerin ders notları zamanında ulaştırılmadığı için sınavlarına giremedikleri bilgisini paylaştı.

Eğitim Hakkı Vurgusu

“Eğitim, sağlık ve yaşam hakkı en temel haklardır” diyen Nazlıaka, gençlerin ve toplumsal muhalefetin siyasal muhalefetle bir arada hareket edeceğine inandığını söyledi. “Laik, demokratik, aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte kucaklayacağız” diyen Nazlıaka, eşitlik, adalet ve demokrasi için direnen gençlere yönelik beraat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretini tamamlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?' Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti
2
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni'nde Konuştu
3
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Filistin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi
4
Samsun Atakum'da İnşaat Yanında Yol Kısmen Çöktü
5
Iraklı Ressam Selman Kerim'den Sıradışı Çivi ve Piksel Sanatı
6
Namibya'dan Vize Zorunluluğu: ABD, İngiltere ve 31 Ülkeye Uygulanacak
7
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Marmara Cezaevi'ndeki Tutuklulara Destek Ziyareti

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak