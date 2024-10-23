CHP'li Bakan TUSAŞ'taki Terör Saldırısını Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan TUSAŞ'ta Yaşanan Terör Saldırısını Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bakan, "Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk." diyerek, olayın ciddiyetine dikkat çekti. Saldırının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj Verdi

Bakan, sosyal medya hesabından terörle müzakere edilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Terörle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Çözümün yeri parlamentodur, meşru siyasettir." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Zafiyetlerine Dikkat Çekti

Olayın henüz taze olduğunu kaydeden Bakan, saldırganın profilinin PKK’lı gibi göründüğünü belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili detaylı bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekti. Bakan, "Bu tür olaylar bir günde planlanmaz. Önceden bu terörist saldırı muhtemelen planlanmıştır. Başkente kadar gelip, Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine göre birtakım güvenlik zafiyetleri var." açıklamasında bulundu.