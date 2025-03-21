CHP'li Başarır, İBB'ye Yönelik Soruşturmayı Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Gündemi Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Başarır, 6 yıl boyunca İBB'de yolsuzluk olmadığını savunarak, "Bugün yolsuzluk ortaya çıktı. 3 ayda oldu bunlar. (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu) Cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıkladıktan sonra bunlar ortaya çıktı" dedi.

Yolsuzluk İddialarını Eleştirdi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Başarır, yolsuzluk iddialarına yanıt vererek, "6 yıldır Sayıştay, İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve MASAK tüm dosyaları inceledi. 6 yıl boyunca yolsuzluk yoktu" sözleriyle dikkat çekti.

Eylem Yasağını Kınadı

Ankara ve İzmir'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine getirilen yasaklara da değinen Başarır, bu eylemlerin anayasal bir hak olduğunu vurguladı. Genç eylemcileri desteklediğini belirten Başarır, "Polis kardeşlerime sesleniyorum: Dün bana gaz attınız, ben kör olabilirdim ama önemli değil, bari siz görün gerçekleri" diye konuştu.

Emekli Bayram İkramiyesi Talebi

"İkramiyeyi en düşük emekli maaşı kadar yapın, bir saatte buradan hiç konuşmaksızın geçirelim" diyen Başarır, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile ilgili düzenlemelerin bir an önce ele alınmasını istedi. MHP'nin CHP'yi bayramlaşma programından çıkarmasıyla ilgili olarak ise, "Devlet Bahçeli'nin ve arkadaşlarının 86 milyonla bayramlaşacak yüzü kalmamıştır. Onlar, bu ülkenin kurucu partisini bayramda bile ayrıştırıyor" ifadelerini kullandı.