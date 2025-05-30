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CHP'li Başarır ve Bulut, Antalya'da Miting Davetinde Bulundu

CHP'li Başarır ve Bulut, 1 Haziran'da Antalya'da yapılacak miting için halkı davet etti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:30
CHP'li Başarır ve Bulut, Antalya'da Miting Davetinde Bulundu

Antalya Halkı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Buluşuyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Antalya’da düzenledikleri basın toplantısıyla 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan mitinge davet etti. Toplantı, CHP Antalya İl Başkanlığı’nda gerçekleşti.

Demokrasi ve Adalet Vurgusu

Başarır, mitingin Kepez bölgesinde gerçekleştirileceğini belirterek, “Antalya, demokrasiye, hukuka, adalete ve özgürlüğe inanan yurttaşlarımızın yaşadığı bir şehir. En üst yaylada yaşayan Yörüklerden deniz kenarında yaşayan emekli amcamıza kadar hepimiz hak, hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin Miting Stratejisi

CHP olarak halkın hakları için çeşitli illerde mitingler düzenlediklerini söyleyen Başarır, “Pazar günü Antalya’da Genel Başkanımız ile birlikte 86 milyon için, Silivri'deki tutsaklar, çiftçiler, emekliler, işçiler ve gençler için sesimizi yükselteceğiz.” dedi. Vatandaşla buluşarak onların dertlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Erken Seçim Çağrısı

Başarır, “Bir konuda uzlaşırız, anayasa değil, erken seçim konusunda uzlaşırız. Sonbaharın herhangi bir pazar günü sandıkları getirin, halk karar versin.” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Vatandaşların Endişeleri ve Mitinglerin Önemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, her hafta İstanbul ve diğer illerde mitingler düzenlediklerine dikkat çekerek, bu mitinglerin vatandaşın tepkisini göstermek açısından önemli olduğunu vurguladı. “Bu mesele, bu ülkede yaşayan herkes için kıymetli. Gelecek ile ilgili endişe duyan herkesin sesi olmak için buradayız.” şeklinde konuştu.

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır...

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (ortada) konuşma yaptı.

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır...

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (ortada) konuşma yaptı.

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