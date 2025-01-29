CHP'li Belediye Başkanları Bolu'da Adalet Çağrısı Yaptı

CHP'li 10 belediye başkanı, partilerinin Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın açıklaması gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yer aldı.

Çanakkale Belediye Başkanı Erkek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile dayanışma içinde olduklarını belirtirken, Kartalkaya'daki otel yangınının acısını paylaştıklarını ifade etti. Yangınla ilgili soruşturmanın jandarma tarafından yürütülmesine dikkat çeken Erkek, "Bolu Belediyesinin yetki alanında olsa polis aracılığıyla yürütülür, bu yüzden jandarma yürütüyor. Niçin jandarma yürüttüğünü hukukçular da biliyor," dedi.

Erkek, gerçeğe ulaşmanın hukuk sisteminin temel amacı olduğunu vurgulayarak, "2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na göre denetim yetkisi ve sorumluluğun tamamen Bakanlıkta olduğunu" savundu. Ayrıca, adaletin tecelli ettirilmesi adına üzerinin örtülmeye çalışıldığını iddia etti. Erkek, "Belediye başkanımız Tanju Özcan, çok iyi bir hukukçudur. Adalet mücadelesinde bir santim geri adım atmayacağız. Hakikate ulaşmak için dimdik duracağız," ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan ise, soruşturma kapsamındaki ifadelere yönelik, "Arkadaşlarım, haklı olduğumu gördükleri için destek vermeye geldiler. Süreçle ilgili her şeyi söyledim. Asıl sorumluların yargı önünde hesap vermesini bekliyorum," dedi.