CHP'li Bulut Kırşehir'de: 'Milletvekili Sayısını Artırıp Cumhurbaşkanlığını Kazanacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kırşehir il kongresinde milletvekili sayısını artırıp Cumhurbaşkanlığı hedefine ulaşacaklarını ve politikalarını anlatacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 16:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin olağan il kongresine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Kongre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Kongre açılışı

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bulut, kongrede yaptığı konuşmada milletvekillerinin Türkiye'nin dört bir yanını dolaştığını ve kurultayların ardından yeni dönemde partinin politikalarını anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Hedefler ve Bulut'un mesajı

Bulut, tüm Türkiye'de milletvekili sayısını artırarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak istediklerini vurguladı. Konuşmasında ayrıca, 'CHP'nin mücadelesini vatandaş onaylıyor. Yüzde 70 oranında, yapılanların bir siyasi müdahale olduğunu toplum söylüyor zaten' ifadelerini kullandı.

Bulut, bunun partinin yeterli olamayacağını belirterek vatandaşlara çözüm üretmenin, gelir adaletsizliğini gidermenin ve halka 'bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi' anlatmanın önemine dikkat çekti.

Kongreye katılanlar

Kongrede mevcut il başkanı Baran Genç tek aday olarak yer aldı. Etkinliğe ayrıca CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kırşehir'de partisinin olağan il kongresine katıldı.

