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CHP'li Bulut, Tutuklu Başkan Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret ederek destek verdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 17:04
CHP'li Bulut, Tutuklu Başkan Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyareti gerçekleştirdi. Böcek, bir 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bulut, ziyareti için önce Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na giderek burada Böcek ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bulut, "Dün Silivri'de, bugün de Antalya'da belediye başkanlarını ziyaret ettim" dedi.

Soruşturmalara açık olduklarını belirten Bulut, ancak süreçlerin adil yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Böcek'in deneyimli bir belediye başkanı olduğunu, Antalya halkının kendisini ve ailesini tanıdığını ifade etti. Bulut, Böcek ailesinin ekonomik bir sıkıntı içinde olmadığını da belirtti.

Bulut, ziyarette dosya ile ilgili de konuşup, "Böcek'le ilgili tek bir satır bile yok. Soruşturmaya tabi olabilir, ama bu bir tutuklama gereksinimi değil" diyerek, Böcek'in pandemi döneminde ağır hastalık geçirdiğini ve şu an 11 ilaç kullandığını hatırlatarak, onun tutuksuz yargılanmasını talep ettiklerini kaydetti. Bu talebin insani bir istek olduğunu ifade eden Bulut, ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve CHP Antalya İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti. Bulut, cezaevi ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti. Bulut, cezaevi ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

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