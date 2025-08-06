CHP'li Emir: Terörsüz Türkiye İçin Demokratik Adımlar Atılmalı

CHP'li Emir, Gündemi Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısının ardından, komisyonun çalışmalarının demokratik ve çoğulcu bir şekilde devam etmesini umduklarını ifade etti.

İlk Toplantıda Şeffaflık Vurgusu

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan komisyon hakkında, “İyi başlanmıştır, umuyoruz ki bundan sonra da demokratik, çoğulcu bir tutum devam ettirilir.” dedi. Komisyonun çalışmalarının şeffaf ve açık olacağına söz verdiklerini söyleyen Emir, tüm faaliyetlerin yazılı basın tarafından takip edileceğini belirtti.

Komisyonun Amacı ve Çalışma Şekli

Komisyonun amacının terörle mücadele etmek ve aynı zamanda demokrasi ile hukuk devleti mücadelesini sürdürmek olduğunu aktaran Emir, “Taleplerimiz büyük oranda yaşama geçmiştir. Tüm partilerin gündeme katkı vereceği metne yazılmıştır” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Önerileri Dikkate Alınacak

Emir, komisyona gelecek isimlerin belirlenmesi de dahil olmak üzere her kararda muhalefetin önerilerinin dikkate alınacağını ve ortaklaşa çalışmalar yapılacağını belirtti. Ayrıca, toplantıda kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını vurgulayarak, “Biz, üçte iki isterdik, beşte üç oldu ama burada sayılar önemli değil, gerçekler daha önemlidir” dedi.

Başkan Tutdere'nin Görevine İade Edilmesi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ilgili olarak, Emir, “Tutdere'nin hiç gözaltına alınmaması gerekirdi.” diyerek, göreve iade edilmesini isabetli bulduğunu ifade etti.

Sahte Diploma Soruşturması Ulusal Güvenlik Krizi

Sahte diploma soruşturmalarını ulusal güvenlik krizi olarak değerlendiren Emir, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda gerekli adımları geç attığını eleştirdi.

İYİ Parti'nin Katılımı ve Cumhurbaşkanı Adaylığı

Bir gazetecinin İYİ Parti'nin komisyondaki katılımı hakkında sorduğu soruya cevap veren Emir, “Bu Meclis Başkanımızın uhdesinde. Kendisi uygun gördüğü adımı atacaktır” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı konusundaki açıklamalarını ise yanıtlayarak, cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ve durumun yenilik doğurmayacağını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.