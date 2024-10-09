CHP'li Erhan Adem'den Taklit Gıda Ürünlerine Dikkat Çeken Açıklama

CHP'li Erhan Adem'den Gıda Güvenliği Uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünlere yönelik liste açıklamasına karşı önemli değerlendirmelerde bulundu.

Halk Sağlığına Dikkat Çekildi

Yazılı bir açıklama yapan Adem, Bakanlığın denetimlerinin hileli ürünleri tespit etmesine yardımcı olduğunu ancak bu başarıyı yeterli görmediğini ifade etti. "Bakanlığın bu listeyi ilan etmesi sorumluluktan kaçmak anlamına geliyor," dedi.

Önleyici Adımların Kritik Önemi

Adem, sözlerine şöyle devam etti: "Mesele yalnızca taklit ve tağşiş değil, aynı zamanda büyük bir halk sağlığı sorunudur. Her gün yeni bir hileli ürün listesi açıklamak sorumluluğu yerine getirdikleri anlamına gelmez. Tüketicileri bu ürünler piyasaya sürülmeden korumalıyız."

Cezalar Yetersiz mi?

771 milyon lira ceza kesildiğine dikkat çeken Adem, "Bu cezalar halk sağlığını korumak için yeterli değil. Bu kadar firma taklit ürünleri nasıl piyasaya sürebiliyor? Daha sıkı kontroller sağlanmalı," dedi. Tüketicilerin ürettikleri ürünlerdeki anormalliklere dikkat etmesinin önemli olduğunu belirten Adem, bu sorumluluğun tamamen onlara yüklenmesinin haksızlık olduğunu vurguladı.