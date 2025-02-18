CHP'li Gezmiş: Giresun'a Serbest Bölge Kurulmaması Eleştirildi

Giresun'da Serbest Bölge Kurulmaması Eleştirildi

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'da serbest bölge kurulmasının eksikliğini Meclis'te düzenlediği basın toplantısında eleştirdi.

Göç Sorununa Dikkat Çekti

Giresun’un işsizlik ve istihdam yetersizliği nedeniyle yoğun göç verdiğine işaret eden Gezmiş, kentin nüfusunun 2024 yılında 5 bin 790 kişi azalarak 455 bin 922'ye gerileceğini ifade etti. Gezmiş, ayrıca Giresun'un hane halkı büyüklüğü sıralamasında Türkiye'de son sırada olduğunu belirtti.

Trafik ve Altyapı Sorunları

Giresun'un çevre yolu sorununun devam ettiğini, Karadeniz Sahil Yolu'nun trafik yoğunluğu nedeniyle sürekli kilitlendiğini vurgulayan Gezmiş, bu konudaki taleplerine yeterli yanıt alamadıklarını savundu.

Serbest Bölge Hakkı

Diğer illere serbest bölgelerin kurulmasına dikkat çeken Gezmiş, "Serbest bölge neden Giresun'a çok görülüyor? Biz, bu ülkenin şehri değil miyiz?" diyerek Giresun’a yönelik ayrımcılığa karşı durduklarını dile getirdi.

Altyapı ve Elektrik Sorunları

Giresun'daki baz istasyonu eksikliğine de değinen Gezmiş, yatırım programındaki projelere ayrılan ödeneklerin yetersizliğinden dolayı birçok projenin tamamlanamadığını ifade etti. Ayrıca, kentteki elektrik altyapısının 1980'li yıllardan kalma olduğunu, yağmur ve rüzgarda kesintiler yaşandığını söyledi.

Fındık Üreticisinin Mağduriyeti

Fındık üreticilerinin yıllardır emeğinin karşılığını alamadığını savunan Gezmiş, düşük alım fiyatlarının maliyetleri artırmasının çiftçileri zora soktuğunu belirtti.

Yatırım ve Hizmetleri Talep Edecekler

Gezmiş, Giresun halkının yaşam kalitesini yükseltmek için CHP olarak kentin hak ettiği yatırımları ve hizmetleri alması amacıyla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.