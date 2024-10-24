CHP'li Gürer: Tarıma Desteklerde Çocuk Hakkı İhlali

CHP'li Gürer: "Kanuna göre tarıma verilmesi gereken destek tutarı ne yazık ki verilmiyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, tarıma yönelik verilmesi gereken desteklerin eksikliği konusuna dikkat çekti. Gürer, 2006 yılında kabul edilen düzenlemeye atıfta bulunarak, milli gelirin en az %1'inin çiftçilere aktarılması gerektiğini belirtti.

2025 Bütçe Teklifine Dikkat Çekti

2025 yılı bütçesinde milli gelirin %1'inin 615 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandığını ifade eden Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı bütçe taslağında yer alan doğrudan destek tutarının ise yalnızca 135 milyar lira olduğunu söyledi.

Gürer, "Bu durumda çiftçiden esirgenen destek tutarı 480 milyar 400 milyon lira oluyor. Geçen yıl ise milli gelirin %1'i olan 411 milyar liranın sadece 91 milyar lirası doğrudan destek olarak verilmişti. Böylece iki yılda çiftçiden esirgenen desteğin toplamı 800 milyar lirayı buldu." diye konuştu.

Borcun Artması ve Düşük Alım Fiyatları

Üreticilerin borçlarının sürekli olarak arttığına dikkat çeken Gürer, çiftçilerin kredi kullanmadan ekim yapamaz hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, düşük alım fiyatlarının girdi maliyetlerine karşı tatmin edici olmadığını da vurguladı.

İktidarın Tarım Politikasına Eleştiri

CHP'li Gürer, iktidarın tarıma gerekli desteği sağlamadığını savunarak bunun, gıda krizinin ortaya çıkmasına yol açabileceğine dair uyarıda bulundu. "İthalatçı bir anlayışla bu sorunlar çözülemez. Yerli üreticiye milli gelirin %1'i oranında desteğin verilmesi zorunludur." değerlendirmesini yaptı.