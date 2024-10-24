DOLAR
34,18 -0,07%
EURO
37,09 -0,22%
ALTIN
3.014,44 -0,77%
BITCOIN
2.286.812,19 -0,35%

CHP'li Gürer: Tarıma Desteklerde Çocuk Hakkı İhlali

CHP'li Ömer Fethi Gürer, tarıma ayrılması gereken desteklerin ciddi oranda eksik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:42
CHP'li Gürer: Tarıma Desteklerde Çocuk Hakkı İhlali

CHP'li Gürer: "Kanuna göre tarıma verilmesi gereken destek tutarı ne yazık ki verilmiyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, tarıma yönelik verilmesi gereken desteklerin eksikliği konusuna dikkat çekti. Gürer, 2006 yılında kabul edilen düzenlemeye atıfta bulunarak, milli gelirin en az %1'inin çiftçilere aktarılması gerektiğini belirtti.

2025 Bütçe Teklifine Dikkat Çekti

2025 yılı bütçesinde milli gelirin %1'inin 615 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandığını ifade eden Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı bütçe taslağında yer alan doğrudan destek tutarının ise yalnızca 135 milyar lira olduğunu söyledi.

Gürer, "Bu durumda çiftçiden esirgenen destek tutarı 480 milyar 400 milyon lira oluyor. Geçen yıl ise milli gelirin %1'i olan 411 milyar liranın sadece 91 milyar lirası doğrudan destek olarak verilmişti. Böylece iki yılda çiftçiden esirgenen desteğin toplamı 800 milyar lirayı buldu." diye konuştu.

Borcun Artması ve Düşük Alım Fiyatları

Üreticilerin borçlarının sürekli olarak arttığına dikkat çeken Gürer, çiftçilerin kredi kullanmadan ekim yapamaz hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, düşük alım fiyatlarının girdi maliyetlerine karşı tatmin edici olmadığını da vurguladı.

İktidarın Tarım Politikasına Eleştiri

CHP'li Gürer, iktidarın tarıma gerekli desteği sağlamadığını savunarak bunun, gıda krizinin ortaya çıkmasına yol açabileceğine dair uyarıda bulundu. "İthalatçı bir anlayışla bu sorunlar çözülemez. Yerli üreticiye milli gelirin %1'i oranında desteğin verilmesi zorunludur." değerlendirmesini yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu
2
TUSAŞ Kahramankazan Tesislerine Terör Saldırısı
3
Çin'den Türkiye'ye Destek Mesajı
4
Uluslararası Destek: TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Kınandı
5
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
6
Hindistan'da Tropik Fırtına Tehlikesi: 300 Bin Kişi Tahliye Edildi
7
Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava, Ağrı'da Kar Yağışı

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor