CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Ü. Gözaltına Alındı

CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü., İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeleri sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından bu ifadeleri paylaşanlarla ilgili bir soruşturma sürecini başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Mertcan Ü.'nün Manisa'da gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan Mertcan Ü., soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma açılmış, daha sonra sosyal medyada benzer paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de hukuki işlemler başlatılmıştı.