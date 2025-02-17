CHP'li Nazlıaka, Medeni Kanun'un 99. Yıl Dönümünü Kutladı

Medeni Kanun, Kadınlar İçin Bir Dönüm Noktası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Medeni Kanun'un kabulünün 99. yıl dönümünü kutlayarak, bu yasanın kadınlar için tarihsel bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kadınların Eşit Hakları İçin Devrim Niteliğinde Adım

Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, Medeni Kanun’un, kadınların eşit yurttaşlık hakkının simgesi ve toplumsal statüsünü yükselten bir reform olduğunu belirtti. Kanunun getirdiği önemli haklardan bazılarını şöyle sıraladı:

Resmi nikah zorunluluğu

Boşanma hakkı

Velayet hakkı

Mallar üzerinde tasarruf hakkı

Mahkemede tanıklık yapabilme hakkı

Eşit miras hakkı

Nazlıaka, kadınların insan onuruna yaraşır bir şekilde güvenceli çalışma istediklerini ve çalışma hayatında erkeklerle eşit haklara sahip olmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Kadınların Talep ve Beklentileri

İlerleyen açıklamalarında, ailedeki çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler ile ilgili bakım yükünün kadınların omuzlarında olduğunu aktaran Nazlıaka, devletin sağladığı kreş, yaşlı bakım evleri ve engelli merkezleri gibi hizmetlerin önemine değindi. Ayrıca, ev içi işlerin ve çocuk bakımının eşler arasında daha dengeli bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Nazlıaka, bu düzenin sağlanması için gerekli politikaların uygulanması halinde kadınların özgürleşeceğini belirtti.