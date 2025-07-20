CHP'li Nazlıaka: Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Kadınları Tehdit Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka’dan Yarım Zamanlı Çalışma Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, bu düzenlemelerin kadınları ekonomik güvenceden, toplumsal yaşamdan ve mesleki gelişimden uzaklaştırma riski taşıdığını vurguladı.

Kadına Yönelik Şiddet Sorunu

Basın toplantısında ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna da değinen Nazlıaka, aile yılı ilanından bu yana en az 281 kadının katledildiğini belirtti. “145'i şüpheli olmak üzere” ifadesini kullanan Nazlıaka, koruma veya uzaklaştırma kararlarının etkisiz kaldığını ifade etti.

Yönetmelikteki Eşitsizlik

Nazlıaka, yarım zamanlı çalışma düzenlemesinin anne ve baba için eşit şekilde sunulduğunu öne sürse de, bu durumun gerçekte kadınları dezavantajlı konuma düşüreceğini savundu. “Türkiye'de çocuk bakımı, sadece annenin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olarak görülüyor” diyen Nazlıaka, bu nedenle yarı zamanlı çalışacak olanların büyük çoğunluğunun kadınlar olacağını öngördü.

Nazlıaka, sözlerine şöyle devam etti: “Bu uygulama ile aileyi koruma adı altında kadınların kamusal görünürlüğü silikleşecek.” Bu bağlamda, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmeleri ve toplumsal yaşamdan uzaklaşmaları endişelerini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hakkında basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hakkında basın toplantısı düzenledi.