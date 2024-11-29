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CHP'li Okakın: 'Demokrasiyi Yeniden İnşa Edeceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de yaptığı açıklamada, halkın iradesiyle demokrasinin yeniden inşa edileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:18
CHP'li Okakın: 'Demokrasiyi Yeniden İnşa Edeceğiz'

CHP'li Okakın: 'Demokrasiyi Yeniden İnşa Edeceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Tunceli'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bu ülkenin geleceğini, halkın iradesine ve demokrasiye olan inancımızla hep birlikte yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Ovacık Belediyesi Görevlendirmesi Üzerine Açıklama

Okakın, İçişleri Bakanlığı tarafından Ovacık Belediyesine yapılan görevlendirmeyi değerlendirerek, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül, belki de maden faaliyetlerine direndiği için görevinden alıkoyuldu. Eğer bu sebeple alıkoyulduysa Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Tunceli'de vahşi madenciliğe örgütsel katılım ve organizasyonla müsaade etmemeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Okakın, devamında, "Belki Ovacık Belediye Başkanımız Sarıgül, Munzur'un özgür akması için direnç gösterip görevinden alıkoyulduysa, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Munzur'a uzanan elleri elbette görmezden gelmeyecek. Bu durumu yalnızca Ovacık'ın değil, tüm Türkiye'nin demokrasi mücadelesi açısından önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Demokrasi Mücadelesinde Kararlılık

Okakın, siyasi mücadelelerini antidemokratik uygulamalara karşı sürdüreceklerini belirtti. Halkın seçtiği yöneticilerin yerine atanan temsilcilerin kalıcı olamayacağını vurgulayan Okakın, "Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasi ilkeleri çerçevesinde antidemokratik tüm müdahalelerin karşısında olan vatandaşlara samimiyetle söz veriyoruz. Bu ülkenin geleceğini, halkın iradesine ve demokrasiye olan inancımızla hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Ne yaparsanız yapın, baskı düzeninizin tüm saldırılarına rağmen ayakta duran direnişimizin kökleri laik ve demokratik Cumhuriyet'in kökleridir, bizleri sindiremezsiniz" dedi.

Okakın, basın açıklamasının ardından İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın (ortada), partisinin Tunceli il başkanlığında basın...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın (ortada), partisinin Tunceli il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

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