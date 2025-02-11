CHP'li Öztürk, Memur ve Emeklilere Nisan'da Ara Zam Talep Etti

CHP'li Öztürk'ten Nisan Zammı Talebi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına nisan ayında ara zam yapılmasını talep etti. Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Aralık enflasyon oranını %1,03, 2025 yılı Ocak enflasyon oranını ise %5,03 olarak açıkladığını hatırlattı.

Enflasyon Verilerine Eleştiri

Bu verileri eleştiren Öztürk, "Hem emekliye hem işçiye hem de memura aralık ayına yansıtmanız gereken enflasyon farkını, ocak ayına ötelediğiniz çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu %2 ya da %3'lük oran aslında emekliye, emekçiye, memura ve işçiye verilmeyen, hatta onların cebinden alınan paradır," şeklinde konuştu.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Öztürk, memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Nisan ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ara zam yapılmasına yönelik bir formül bulunmasını" istedi.

Güvenlik Talepleri

Öztürk, Bursa'da yaşanan bir kazayı da gündeme getirerek, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine çarpması sonucu öğrencinin yaralandığını aktardı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tedbir alınmasını talep etti.