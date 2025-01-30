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CHP'li Öztürkmen: Dezenformasyon Şeffaflıkla Önlenir

CHP'li Hasan Öztürkmen, dezenformasyonun önlenmesinde şeffaflığın önemini vurguladı ve gazetecilere uygulanan baskılara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:25
CHP'li Öztürkmen: Dezenformasyon Şeffaflıkla Önlenir

CHP'li Öztürkmen: Dezenformasyon Şeffaflıkla Önlenir

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dezenformasyon sorununa karşı en etkili çözümün şeffaflık olduğunu savundu. Öztürkmen, iktidarın gazetecilere yönelik baskıcı tutumunu eleştirerek, "İktidar gazetecileri susturmak istemektedir" şeklinde konuştu.

Öztürkmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya da dikkat çekti. Söz konusu soruşturmanın, Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçları üzerine yoğunlaştığını ifade etti. Ayrıca, Suat Toktaş'ın gözaltına alınarak tutuklanmasını gazetecilik faaliyetleri nedeniyle olduğunu iddia etti.

Son olarak, Öztürkmen, "İktidarın yaptığı operasyonlar, ülkeyi yönetemediklerinin en bariz göstergesidir" diyerek, önleyici adımların şart olduğunu vurguladı.

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