CHP'li Sarıbal'dan Pamuk Üretimine Acil Düzenleme Çağrısı

CHP'li Sarıbal, Pamuk Üretiminde Destek Talep Etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hükümetin sürdürülebilir tarım politikaları çerçevesinde pamuk ekimini desteklemesi gerektiğini açıkladı. Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, AK Parti'nin son 22 yıldaki pamuk üretim politikalarını sert bir dille eleştiren Sarıbal, Türkiye'nin temel ihtiyacını karşılamak adına acil düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Pamuk Üreticisinin Zararları ve İthalat Sorunu

Özellikle pamuk ekimi yapan çiftçilerin yaşadığı zorluklara değinen Sarıbal, bu sezonu zararla kapatan çiftçilerin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bütün dünyada pamuğa ciddi destekler verilirken, Türkiye'de destekleme fiyatları hep aynı düzeyde kaldı. Pamukta yaşanan zararı giderecek bir sistemlerin olmaması, çiftçiyi borçlanmaya yöneltiyor."

Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin pamuk alımına yönelik ilgisinin yetersiz olduğuna ve fındık ile buğdayın desteklendiğine dikkat çekerek, "Pamuğun dostu yok, düşmanı çok. Ezilense çiftçi." sözlerini kaydetti.

Aciliyet Vurgusu

Türkiye'nin, ürettiğinden daha fazla pamuğu ithal etmek zorunda kaldığını dile getiren Sarıbal, maliyetlerin artarak 38 lira seviyesine çıktığını ancak çiftçinin pamuk satış fiyatının 22-23 lira civarında kaldığını söyledi. Bu durumun çiftçiyi pamuk üretiminden uzaklaştırdığını ifade eden Sarıbal, örnek olarak ANTBİRLİK ve ÇUKOBİRLİK gibi birliklere düşük faizli kredi sağlanması ya da TMO ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin devreye girerek pamuk alması gerektiğini vurguladı. Sarıbal, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine de vurgu yaparak, hükümetten sürdürülebilir tarım politikası kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.