CHP'li Taşcıer'den Asgari Ücret Açıklaması: 'Zam Zamanı'

Gamze Taşcıer'den Kritik Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücrete Acil Zam Gerekiyor

Taşcıer, "Asgari ücrete acil zam yapılmalıdır. Enflasyon karşısında eriyen tüm maaşlar derhal revize edilmelidir." dedi.

Açlık Sınırı ve Hayat Standardı

Yazılı açıklama yapan Taşcıer, Türkiye'deki açlık sınırının son bir yılda 6485 lira artarak eylül ayında 21 bin liraya ulaştığını belirtti. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin 4000 lira üzerine çıktığına dikkat çekti.

"Hangi makroekonomik denge halkın açlık sınırının altında yaşamasını haklı çıkarabilir? Hangi satın alma gücüyle bu maaşlar yukarı çekilebilir?" diyerek hükümete sert eleştiriler yönlendirdi.

Çözüm Çağrısı

Taşcıer, mevcut durumda işçilerin ve dar gelirli vatandaşların geçim şartlarının zorlaştığını ifade ederken, hükümetin mevcut asgari ücret politikasını bir fiyasko olarak nitelendirdi. "Halkın cebinden çalınan satın alma gücünü geri vermek hükümetin asli görevidir," diyerek acil çözüm önerisinde bulundu.

Kapatıcı olarak, Taşcıer, "Hükümetin oyalama politikalarına son vermeli, işçilerimizi ve dar gelirli vatandaşlarımızı daha fazla açlık sınırının altında ezmeye son verilmelidir. Enflasyon karşısında eriyen tüm maaşlar derhal revize edilmelidir. Adaletsiz vergi kamburları kaldırılmalıdır." diyerek çağrısını tekrarladı.