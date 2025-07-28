CHP’li Taşcıer: Gayrimenkul Sertifikası İle Barınma Krizine Çözüm Olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gayrimenkul sertifikası uygulaması üzerinden Türkiye’deki barınma krizine dikkat çekti. Taşcıer, "Türkiye'deki barınma krizini, santim santim ev hayali satarak çözmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Sertifikası ile Daire Almak Neredeyse İmkansız

Taşcıer, gayrimenkul sertifikası ile daire alabilmenin neredeyse imkansız hale geldiğini vurgulayarak, bu modelin kentsel dönüşümü sağlamada yeterli olamayacağını belirtti. Taşcıer, iktidarın bu modelle aslında milyonları yokluğa itmekte olduğunu ifade etti. Şunları kaydetti:

"1+1 dairelerde gayrimenkulün sertifika adedine ulaşmak için ödenmesi gereken aylık asgari tutar, en düşük emekli aylığının 6 katı , asgari ücretin 4,5 katı , en düşük memur maaşının 2 katı dır."

, asgari ücretin , en düşük memur maaşının dır." "2+1 88 metrekare dairelerin asgari aylık ödemesi ise emekli aylığının 8 katı, asgari ücretin 6 katı, en düşük memur maaşının 3 katıdır."

Taşcıer, aylık gelirinin tamamını biriktiren bir emekliden bahsederek, “Emekli ayda 2 bin 224, asgari ücretli 2 bin 912 sertifika alabilir. Böyle bir emekli hiçbir harcama yapmadan tüm geliriyle sertifika alsa ancak 24 yıl sonra 1+1 konut sahibi olabilir. Asgari ücretli 18, memur 8 yıl sonra konut sahibi olabilir" şeklinde uyarılarda bulundu.

Barınma Hakkı ve Sosyal Devlet

Barınma hakkının, insanca yaşamanın ön koşulu olduğunu dile getiren Taşcıer, "Bu ülkenin emekçisi, emeklisi, dar gelirli vatandaşı yıllardır insanca yaşamanın ve bir ev sahibi olmanın mücadelesini veriyor. Sertifika biriktirerek ev sahibi olmak, sosyal devletin iflasının ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.