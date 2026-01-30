CHP'li Torun'dan MESOB'a Ziyaret: Esnafın Kredi ve Vergi Talepleri

CHP'li Torun'dan MESOB'a ziyaret: Esnafın talepleri masada

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti.

Depremin yaraları ve teşekkür

MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerine dikkat çekerek Malatya'daki tahribatı anlattı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Keskin, "Malatya adeta çöktü. Ayağa kalkmak için herkes elinden geleni yapıyor. Deprem sürecinde yanımızda olan Türk milletine ve esnafımıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kredi ve borçların ertelenmesi talebi

Keskin, esnafın kredi ve borç yüküne dikkat çekti: "3 yılı devirdik, 4. yıla giriyoruz. Halen kalıcı iş yerlerine taşınamadık. Esnafın KOSGEB borçları var ve geri ödemeler başladı. En azından bu borçların bir yıl ertelenmesi esnafı rahatlatır. Ayrıca esnafımızın ciddi şekilde krediye ihtiyacı var" dedi.

Emekli esnafın geçim sorunu

Emekli esnafların ekonomik sıkıntılarına vurgu yapan Keskin, "25-30 yıl prim yatırıyoruz ancak asgari ücretin altında maaş alıyoruz. Emekliye verilen 18 bin TL yeterli değil. Kiralar 13-16 bin TL seviyesinde. Emekliye en az asgari ücret kadar maaş verilmeli. Esnafımızın çoğu emekli olmasına rağmen geçinemediği için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

ÖTV ve vergi düzenlemesi talebi

Keskin, vergi politikalarına dair çözüm önerisini gündeme taşıdı: "ÖTV, ömür tüketen bir vergi. Verginin vergisi olmaz. ÖTV’nin üzerine bir de KDV alınıyor. En azından bu verginin kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

