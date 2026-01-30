CHP'li Torun'dan MESOB'a Ziyaret: Esnafın Kredi ve Vergi Talepleri

CHP'li Seyit Torun ve Barış Yıldız, MESOB Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti; Malatya esnafının deprem, kredi, emeklilik ve vergi talepleri gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 23:13
CHP'li Torun'dan MESOB'a Ziyaret: Esnafın Kredi ve Vergi Talepleri

CHP'li Torun'dan MESOB'a ziyaret: Esnafın talepleri masada

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti.

Depremin yaraları ve teşekkür

MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerine dikkat çekerek Malatya'daki tahribatı anlattı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Keskin, "Malatya adeta çöktü. Ayağa kalkmak için herkes elinden geleni yapıyor. Deprem sürecinde yanımızda olan Türk milletine ve esnafımıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kredi ve borçların ertelenmesi talebi

Keskin, esnafın kredi ve borç yüküne dikkat çekti: "3 yılı devirdik, 4. yıla giriyoruz. Halen kalıcı iş yerlerine taşınamadık. Esnafın KOSGEB borçları var ve geri ödemeler başladı. En azından bu borçların bir yıl ertelenmesi esnafı rahatlatır. Ayrıca esnafımızın ciddi şekilde krediye ihtiyacı var" dedi.

Emekli esnafın geçim sorunu

Emekli esnafların ekonomik sıkıntılarına vurgu yapan Keskin, "25-30 yıl prim yatırıyoruz ancak asgari ücretin altında maaş alıyoruz. Emekliye verilen 18 bin TL yeterli değil. Kiralar 13-16 bin TL seviyesinde. Emekliye en az asgari ücret kadar maaş verilmeli. Esnafımızın çoğu emekli olmasına rağmen geçinemediği için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

ÖTV ve vergi düzenlemesi talebi

Keskin, vergi politikalarına dair çözüm önerisini gündeme taşıdı: "ÖTV, ömür tüketen bir vergi. Verginin vergisi olmaz. ÖTV’nin üzerine bir de KDV alınıyor. En azından bu verginin kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

CHP’Lİ TORUN’DAN MESOB’A ZİYARET

CHP’Lİ TORUN’DAN MESOB’A ZİYARET

CHP’Lİ TORUN’DAN MESOB’A ZİYARET

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Gökmen Çiçek, Yeni Mahalle'de Vatandaşın Çay Davetini Kabul Etti
2
Öğrenciler BURULAŞ’ta Hem Eğlendi Hem Öğrendi — 'Raydan Yola' Etkinliği
3
Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
4
CHP'li Torun'dan MESOB'a Ziyaret: Esnafın Kredi ve Vergi Talepleri
5
Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu — Adana'da sağanak önlemi
6
Bingöl Solhan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Ekipler İş Makinesiyle Müdahale Etti
7
Kartal'da KİPTAŞ Kaper Sitesi Teslim Edildi: 590 Konut Yeni Sahiplerine

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları