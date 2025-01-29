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CHP'li Vekiller Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Yeni Görevler Üstlendi

CHP'li vekiller Gökçe Gökçen, Namık Tan ve Yunus Emre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde önemli görevlere getirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:20
CHP'li Vekiller Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Yeni Görevler Üstlendi

CHP'li Milletvekillerine Avrupa Konseyi'nde Yeni Görevler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde önemli görevler üstlendi.

Parti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, AKPM'nin bu yılki ilk oturumu 27 Ocak'ta Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi. Oturumda Türkiye'nin 18 kişilik heyetinden 3 CHP milletvekili yer aldı.

Gökçe Gökçen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıçlarını Belirleme Komitesine seçilirken, Namık Tan da AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkan Yardımcılığına getirildi. Yunus Emre ise AKPM Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Başkan Yardımcılığına atanarak önemli bir role sahip oldu.

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