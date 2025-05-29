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CHP'li Vekillerden Tütün ve Elektronik Sigara ile Mücadele Çağrısı

CHP'li vekiller, tütün ve elektronik sigara kullanımının artışına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'na önlem alınması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 14:24
CHP'li Vekillerden Tütün ve Elektronik Sigara ile Mücadele Çağrısı

CHP’li Vekillerden Tütün ve Elektronik Sigara Önlemleri İçin Acil Çağrı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, son yıllarda artış gösteren tütün ürünleri ile elektronik sigara kullanımına karşı etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Tütünsüz Günü Kutlaması

Pala ve Yaman, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında Türk Toraks Derneği ile birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tütün ve nikotin endüstrisinin etkilerinin minimize edilmesi konusunda yaptığı önerilere dikkat çekildi.

Pala, DSÖ’nün tütün salgınına karşı hükümetleri ortak eyleme çağırdığını belirtti ve konu hakkında şu ifadelerde bulundu: "Bu yılın temasında tütünle mücadeleyi 'tütün şirketlerine karşı mücadele' olarak tanımlamak son derece yerinde. Ancak Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın tütün şirketlerini hedef almak yerine yalnızca tütün kullanıcılarını hedef almasını eleştiriyoruz."

Elektronik Sigara Yanıltıcılığına Dikkat!

Pala, elektronik sigaraların geleneksel sigaralardan daha az zararlı olduğu yönündeki yanlış algıyı eleştirerek, bu ürünlerin de en az klasik tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu vurguladı. "Nikotin bağımlılık yapıcı etkisini unutmamalıyız. Bazı elektronik sigara ürünlerinde 'nikotin içermez' denmesine rağmen, burada da nikotin bulunması kanıtlanmış durumda," dedi.

Tütün Salgını ve Gençlerin Hedef Alınması

Pala, Türkiye'de 2011 yılına kadar tütünle mücadelede önemli adımlar atıldığını, ancak sonrasında bu konuda ciddi gerilemeler yaşandığını savundu. Sigaraya olan talebin arttığını belirten Pala, "Endüstri, Türkiye'de gençler, çocuklar ve kadınlar gibi yeni hedef gruplar belirlemektedir," ifadelerini kullandı.

Ülke Genelinde Uyarılar

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, özellikle tütün kullanımının artışındaki tehlikeleri vurguladı. 13-15 yaş arasındaki 37 milyon çocuğun tütün ürünleri kullandığını belirten Yaman, "Ülkemizde yasak olmasına rağmen internet üzerinden ve büfelerden temin edilen bu ürünler, gençler arasında ciddi bağımlılık artışına neden olmaktadır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Yaman, kadınlarda tütün ürünlerinin kullanımının da arttığını ve 15 yaş üstü her 4 kadından birinin tütün mamulü kullandığını belirtti. Tütün ürünlerinin kronik hastalıklara ve kansere zemin hazırladığına dikkat çeken Yaman, Sağlık Bakanlığı’na bu konuda harekete geçmesi çağrısında bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda...

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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