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CHP'li Zeybek, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu İmamoğlu'nu ziyaret ederek deprem sonrası alınan önlemleri konuştu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:08
CHP'li Zeybek, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP'li Zeybek, İmamoğlu'na Cezaevi Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zeybek, İmamoğlu'nun yanı sıra diğer tutuklu yöneticilere de ziyarette bulunduğunu belirtti.

Deprem Konusunda Görüş Alışverişi

Zeybek, ziyaretin ana konusunun, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem olduğunu ifade etti. İmamoğlu'nun İstanbul halkına "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktaran Zeybek, deprem sonrası alınacak önlemleri ve kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirliğini belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve Yasal Düzenlemeler

Gökan Zeybek, İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla akılcı ve çevreci kentsel dönüşüm projelerine hız verilmesi çağrısında bulundu. Emeklilerin ve dar gelirli ailelerin riskli yapılarında yaşamalarının önüne geçmek için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu'nun Miting Mesajı

İmamoğlu'nun cezaevinden çıkana kadar mitinglere devam edeceklerini belirten Zeybek, "İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Zeybek (ortada), ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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