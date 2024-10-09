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CHP Lideri Özel, Almanya'nın Büyükelçisi Sorg ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:13
CHP Lideri Özel, Almanya'nın Büyükelçisi Sorg ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Almanya'nın Büyükelçisi Sorg Arasında Önemli Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, CHP'nin genel merkezinde gerçekleşti.

Buluşmanın Detayları

Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Özel'in alanında uzman konuklarıyla gerçekleştirdiği bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atılması amacıyla gerçekleşti.

Görüşmede aynı zamanda, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de yer aldı. Katılımcıların karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunduğu toplantının, siyasi ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile partisinin genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

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