CHP Lideri Özel, İmamoğlu'nu Cezaevi'nde Ziyaret Etti: 'Süreç Odaklı Bir Davayla Karşı Karşıyayız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 4 saat süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, önemli konulara değindi.

30 Haziran Tarihinin Amacı

Özel, gazetecilerin, 30 Haziran'dan sonraki süreçle ilgili yönelttiği soruya şu şekilde yanıt verdi: "30 Haziran tarihi, Genel Başkan'ın yurda dönüşünün ertesi günü olarak anlamlı bir tarih olabilir. Ancak benim açımdan bu tarihin bir anlamı yok. Sonuç değil, süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya çalışıyorlar." Bu sözleriyle, CHP'nin kararlılığını vurguladı.

Etkili Anket Sonuçları

12 Haziran'da elde edilen anket sonuçlarına da değinen Özel, "Kararsızlar dağıtılmadan CHP, AK Parti'nin 5,5 puan önünde. İlk kez kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde bir oran görüyoruz. Bu durum, milletimizin haklıyı ve haksızı ayırdığı anlamına geliyor." dedi.

Avrupa Sosyalist Partisi’ne Davet

Özel ayrıca, Avrupa Sosyalist Partisi tarafından düzenlenen liderler toplantısına, CHP'nin ikinci kez davet edildiğini vurguladı.

Butlan ve Milletin Gönlü

Özel, butlan kelimesinin önemine dikkat çekerek, "Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Hiç kimseyi, partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin." ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, CHP'nin millet nezdindeki yerinin önemine vurgu yaptı.

İmamoğlu'Nun Mektubu ve Muhalefet

İmamoğlu'nun, Muharrem İnce'ye yazdığı mektuptaki "Bütünleşik muhalefet" ifadesine değinen Özel, muhalefetin birliği konusundaki stratejilerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Adalet Bakanı’nın Açıklamaları Hakkında

Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un denetimli serbestlik uygulaması konusundaki duygusal açıklamalarına yanıt vererek, "Benim için duygusal söylemler yeterli değil; icraat lazım." dedi.

Bu ziyaret ve Özel'in açıklamaları, Türkiye’nin siyasal gündemi açısından dikkat çekici bir yer tutuyor ve CHP’nin duruşu hakkında önemli ipuçları veriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından özel, gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından özel, gazetecilere açıklama yaptı.