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CHP Lideri Özel'in Nikah Şahitliği: Avcılar'da Duygu Dolu Anlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar'da bir çiftin nikah şahidi olarak mutluluğa tanıklık etti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:36
CHP Lideri Özel'in Nikah Şahitliği: Avcılar'da Duygu Dolu Anlar

İstanbul'da Nikah Töreni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Asiye Kandoğmuş çiftinin nikah töreninde şahitlik yaparak bu özel günde onlara destek oldu. Tören, İstanbul'daki bir etkinlik alanında gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yönetiminde

Nikah, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı. İmamoğlu, çifte "Evet" dediğinde, nikah şahitlerine söz verdi. Bu anlar, katılımcılar arasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Özgür Özel'in Duyguları

Özgür Özel, şahitlik yaptığı için duyduğu mutluluğu ifade ederek, çiftin nikah tarihini kendilerine sormalarının inceliğini vurguladı. "Bu düğünde olmayı çok istiyordum; ama Hatay'da da önemli bir görevim vardı. İkisi aynı güne denk gelince gerçekten zorlandım" dedi. Özel, Kandoğmuş'un eşine olan bağlılığının ve sevgi dolu bir hayat sürdüreceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Mutluluk Dilekleri ve Aile Cüzdanı

Nikah sonrasında, diğer şahitler de yeni evliliğin mutluluğu için dileklerde bulunurken, İmamoğlu çiftin aile cüzdanını Özgür Özel'e teslim etti. Özel, cüzdanı geline takdim ederek, "Bu aile cüzdanını ilk fırsatta Asiye'ye emanet ediyoruz. Asiye'yi de bir ömür boyunca Utku'ya emanet ediyoruz" dedi.

Fotoğraf Çekimleri ve Sonrası

Nikahın ardından partililer ve aile fertleri, genç çiftle birlikte güzel anılarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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