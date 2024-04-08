CHP Lideri Özgür Özel 3 gün içinde 3 ameliyat oldu ve taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ameliyat Geçirdi: Sağlık Durumu İyi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yakın tarihlerde ameliyatlar geçirdi. Özgür Özel'in hastalığı ve ameliyat nedenleri hakkında merak edilen sorulara yanıtlar geldi. Özgür Özel, son 3 gün içinde farklı nedenlerle ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat oldu.

Ameliyatlar Neden Yapıldı?

Özgür Özel, öncelikle 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdi. Ardından, 7-8 Nisan tarihlerinde ise gözlerinden iki ayrı ameliyat daha gerçekleştirildi. Özgür Özel'in göz merceği operasyonu geçirdiği bilgisi verildi.

Sağlık Durumu İyi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, ameliyatlar başarıyla tamamlandı ve Özgür Özel'in sağlık durumu iyi. Özel, taburcu edildi.