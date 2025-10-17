CHP Lideri Özgür Özel Amsterdam'da PES Kongresi'ne Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı; Magdalena Andersson, Paul Magnette ve Moldova temsilcileriyle görüştü.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:43
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı.

Kongredeki Temaslar

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel kongre kapsamında eski İsveç Başbakanı ve İsveç Sosyal Demokrat Parti Başkanı Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Parti lideri Paul Magnette ve Moldova Avrupa Sosyal Demokrat Partisi'nden temsilcilerle görüştü.

