CHP lideri Özgür Özel: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacakları görüşmeyle ilgili önümüzdeki haftayı işaret etti. Özel, görüşme için randevu talebinde bulunacaklarını ve kabul edilirse görüşmenin önümüzdeki hafta içinde yapılacağını ifade etti.

“Önce mevcut Anayasa’yı uygulayın”

Erdoğan’ın Özel ile yapacağı görüşme için “Yeni anayasa meselesini de ele alacağız” demesi üzerine Özel, “Anayasa’yı değiştirme talebinde bulunulması için mevcut anayasaya uyulması gerekiyor. Önce uyulduğunu görmemiz lazım. AİHM ve AYM kararlarına uyulmuyor. Anayasa şu anda ayaklar altında. İkimiz de gündemlerimizi görüşmek için bir araya geleceğiz. Ancak bir şey ‘uymamak’ için değiştirilmez. Önce mevcut olan anayasa uygulansın, onu bir görelim” ifadelerinde bulundu.