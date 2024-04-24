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CHP lideri Özgür Özel’den ‘1 Mayıs’ için iktidara çağrı: “Emekçinin elini havada bırakmayın”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ın Taksim’de gerçekleşmesi için iktidara çağrıda bulundu. Özel, “AYM kararına uyun. 1 Mayıs Taksim’de kutlanması gereken işçi bayramıdır. Emekçinin elini havada bırakmayın” diye konuştu.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 14:31
CHP lideri Özgür Özel’den ‘1 Mayıs’ için iktidara çağrı: “Emekçinin elini havada bırakmayın”

CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs tartışmalarında tarafını belli etti. İktidara 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması yönünde çağrıda bulunan Özel, “Bir zamanlar, 1 Mayıs’ta Taksim’i biz halka açtık diyenler, şimdi AYM kararını uygulamıyor, kanunsuz emirler veriyor. Yargı 1 Mayıs’ta Taksim açık olsun dedi. Elimizi uzatıyoruz. Bu el emekçinin ve barışın elidir. Emekçinin elinin havada bırakmayın” dedi.

"Ben kefilim, kimsenin burnu bile kanmayacak"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Karar alıcılara buradan sesleniyorum. Var mısınız? Ben kefilim ve işçilerle birlikte orada olacağım. Bir kişinin bile burnu kanamayacak. Taksim’i 1 Mayıs’ açın ve 31 Mart Yerel Seçimlerindeki mesajı aldığınızı halka gösterin” dedi.

"Anayasa kararlarına herkes uymak zorunda"

Özgür Özel, AYM kararına karşı iktidarın hala Taksim’in 1 Mayıs’ta halka ve emekçilere kapatılma kararı vermesini yersiz bir kaygı ve kompleks olarak değerlendirdi. Özel, anayasa kararlarına halkın da iktidarın da uyma zorunluluğu olduğunu hatırlatarak, “Anayasanın işine gelen kısımlarını uygulayıp, diğer kısımlarını ihlal edersen orada devlet de anayasa da ortadan kalkar, keşmekeş ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

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