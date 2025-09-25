CHP Lideri Özgür Özel: Kasım'da Ankara'da Büyük Kurultay, YSK Güvencesi

Özgür Özel canlı yayında soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE 1 TV'de katıldığı programda parti içi kongre sürecinden yargı kararlarına, Altılı Masa değerlendirmelerinden Gazze'ye yönelik insani yardıma kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulundu.

Kongre takvimi ve YSK kararı

İlçe kongrelerimiz bu hafta sonu bitiyor. Özel, sürecin devamında il kongresinin yapılacağını ve Türkiye genelindeki kongrelerin tamamlanacağını söyledi. Kasım ayı içinde de Ankara'da büyük kurultayımız yapılacak. Bu takvimlerin tamamı YSK güvencesindedir.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını isteme kararının ardından Yüksek Seçim Kurulunun kongrenin devamına karar vermesiyle ilgili konuşan Özel, YSK kararını duyunca hukuk devletinin önemini anladığını belirtti ve YSK'nın doğru karar verdiğini, asliye hukuk mahkemelerinin temyiz merci olamayacağını vurguladı.

Parti içi şahıs ve tutum değerlendirmeleri

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin'e dair yöneltilen sorulara Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu yaşananlarla aynı cümle içine almamak istediğini söyledi. Berhan Şimşek için 'partinin çok uzun yıllar gerçekten sabrettiği bir figür' ifadelerini kullandı ve kendi eksikliklerini kabul etti.

Gürsel Tekin ile ilgili olarak Özel, Tekin'in abileri olduğunu, istifa sürecinde duygusal değerlendirmeler yaptığını anlattı; 'Yarın öbür gün bu işler biter, Gürsel Tekin'in insani bir ihtiyacı olur, elimi uzatır ilk tutan ben olurum' dedi. Ancak parti içindeki bazı hareketlerin partinin faydasına olmadığını da ekledi.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, 'CHP'nin Genel Başkanını önceki Genel Başkan'la sürtüştürmenin bu partiye hiçbir faydası yok' değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul İl Başkanlığı ve mazbata süreci

Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'in mazbatasına ilişkin Özel, 'Mazbata bugün olmaz onun da bir itiraz süresi var. Tahmin ediyorum cuma akşamüstü mazbata verilir, yetişmezse pazartesi sabah verilir.' ifadelerini kullandı. Özel, pazartesi alınacak mazbata ve yeniden atama sonrası, partiden ihraç edilmiş kişilerin özel randevu gerekçesi olmadan il başkanlığı binasına alınmayacağını söyledi.

Yargı süreçleri ve kurultay

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ve 38. Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin davanın konusuz kalacağını belirten Özel, günü geldiğinde mahkemenin kararını vereceğini, kurultayın yapılmasıyla birlikte iki yıl öncesine ilişkin birçok davanın anlamsızlaşacağını kaydetti.

Altılı Masa değerlendirmesi

Altılı Masa'nın yeniden kurulup kurulmayacağı sorusuna Özel, 'Altılı Masa tarihteki yerini hatalarıyla, sevaplarıyla aldı' yanıtını verdi. Altılı Masa bir daha, yeniden olmaz. Özel, bu tecrübeden farklılıkları konuşmaktan çok birliktelikleri ön plana çıkarmayı, uzun ve milleti yoran müzakerelerin zarar verdiğini öğrendiklerini ifade etti.

İmamoğlu, Yavaş ve adaylık dayanışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirten Özel, adaylığına ilişkin bir engel çıkması durumunda hem İmamoğlu'nun hem de partinin yeni adaylarla süreci götürebileceğini ve hep beraber arkasında duracaklarını söyledi. Mansur Yavaş başta olmak üzere bütün CHP'li isimlerle dayanışma vurgulandı.

Sumud Filosu ve Türkiye'nin rolü

İsrail'in Gazze ambargosunu kırmak amacıyla Akdeniz'e açılan ve 50'den fazla teknenin yer aldığı Küresel Sumud Filosu'na ilişkin olarak Özel, uluslararası desteğin arttığını ve İspanya gibi ülkelerin gemi görevlendirdiğini anlattı. Filonun sahipsiz olmadığını göstermek gerektiğini belirten Özel, 'Sumud Filosu'nun yanında ona Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir deniz kuvvetlerinin unsuru eşlik etmelidir.' dedi ve gerekirse bunun için Meclis'in toplanması gerektiğini, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrı yetkisi bulunduğunu söyledi. Özel, ilgili tezkereye ihtiyaç varsa 'emre amadeyiz' mesajını verdi ve Meclis'ten destek beklediklerini kaydetti.