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CHP Lideri Özgür Özel, Manisa Tiyatrosu'nun Sezon Açılışında

Özgür Özel, Manisa'da kültür sanat etkinliklerinin artacağı müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:33
CHP Lideri Özgür Özel, Manisa Tiyatrosu'nun Sezon Açılışında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Tiyatro Sezonunu Açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sezon açılışına katıldı. Tiyatro öncesi yaptığı açıklamada, yoğun programına rağmen bu etkinliğe katılmanın önemine vurgu yaptı.

Kültür Sanat Etkinliklerine Vurgu

Özel, Manisa'da halkın gurur duyacağı kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, "Manisa’ya en kısa zamanda konser ve opera salonu kazandıracağız. Burada dünyaca ünlü sanatçıların etkinliklere katıldığı bir ortam yaratacağız" dedi.

Belediyeciliğin Gerçek Anlamı

"Belediyeciliğin esas rantı, şehrin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkıda yatıyor. Yoksullukla mücadele ediyoruz ama kültürel etkinlikler de bu işin önemli bir parçası" diyen Özel, Manisa'daki ilk gösterim için burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte Yer Alanlar

Sezon açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve bazı milletvekilleri de katıldı. Açılışta, William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eseri sahnelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon açılışına katıldı. Eşi Didem Özel (sol 2) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na gelen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (sağda) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı eserini izledi.

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