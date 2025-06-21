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CHP Lideri Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i YKS Sınavına Götürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i YKS sınavına götürdü.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:09
CHP Lideri Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i YKS Sınavına Götürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, manidar bir günde gençlere destek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ilk oturumunun gerçekleşeceği okula götürdü.

Nehir Zeyrek, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girdi. Özgür Özel, sınav süresince Nehir'in okulda bekleyerek destek oldu.

Sınav sonunda, Anne Nurcan Zeyrek ile buluşan Özel, hem Nehir Zeyrek'i hem de diğer adayları ve aileleri tebrik ederek onlarla sohbet etti. Bu anlamlı destek, gençlerin eğitim yolculuklarına verilen önemin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i (sağ 2), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula götürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i (sağ 2), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula götürdü.

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