CHP Lideri Özgür Özel: "Temmuz ayında Esad ile görüşmek üzere Suriye'ye gideceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KRT TV'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündeminde geniş yer tutan sığınmacı sorununun çözümü için Temmuz ayında Esad ile görüşmek üzere Suriye'ye gideceğini belirtti. Bu girişim, son dönemde Kayseri'de yaşanan olayların ardından büyük bir önem taşıyor.



KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR VE SURİYE İLE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar, Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki Suriyeli yeğenini taciz ettiği görüntüler, şehirde büyük bir infiale neden oldu. Tacizci I.A. tutuklanırken, bu olayın ardından yurt genelinde Suriyeli sığınmacılara karşı provokatif eylemler gerçekleşti.

CHP'NİN SURİYE POLİTİKASI VE ESAD İLE TEMASLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olayların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye politikasında yeni adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Özel, "Gün Esad’la, Erdoğan’ın diyalog günüdür. Masa kurulacak sorun konuşulacak çözüm üretilecek" ifadeleriyle sorunun çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Temmuz ayında bir heyet ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini açıkladı. Bu ziyaretin, Türkiye ile Esad yönetimi arasında doğrudan temas kurarak sığınmacı sorununu çözme amacı taşıdığını belirtti. Özel, "Esad ile temaslarımız oldu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden Suriye'ye gideceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözeceğiz. Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız" dedi.



SIĞINMACI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KAMPANYA

Özgür Özel, Türkiye'de yaşanan sığınmacı sorununa kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Kayseri benzeri olayların yaşanmasının endişesiyle bu meselenin çözülmesinin önemine dikkat çeken Özel, "Yeter ki Türkiye'de sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin" ifadelerini kullandı.

Özel, sığınmacı sorununu çözmek için Avrupa'dan kaynak bulma çabası içinde olacağını belirtti. Bu konuda büyük bir kampanya yürüteceğini söyleyen Özel, Türkiye'nin sığınmacı yükünü hafifletmek için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.

