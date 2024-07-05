Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Lideri Özgür Özel: "Temmuz ayında Esad ile görüşmek üzere Suriye'ye gideceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Temmuz ayında Suriye'ye giderek Esad ile Türkiye'deki sığınmacı sorununun çözümü için görüşeceğini açıkladı. Kayseri'de yaşanan olayların ardından bu adımın atılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 00:17
CHP Lideri Özgür Özel: "Temmuz ayında Esad ile görüşmek üzere Suriye'ye gideceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KRT TV'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündeminde geniş yer tutan sığınmacı sorununun çözümü için Temmuz ayında Esad ile görüşmek üzere Suriye'ye gideceğini belirtti. Bu girişim, son dönemde Kayseri'de yaşanan olayların ardından büyük bir önem taşıyor.

KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR VE SURİYE İLE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar, Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki Suriyeli yeğenini taciz ettiği görüntüler, şehirde büyük bir infiale neden oldu. Tacizci I.A. tutuklanırken, bu olayın ardından yurt genelinde Suriyeli sığınmacılara karşı provokatif eylemler gerçekleşti.

CHP'NİN SURİYE POLİTİKASI VE ESAD İLE TEMASLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olayların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye politikasında yeni adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Özel, "Gün Esad’la, Erdoğan’ın diyalog günüdür. Masa kurulacak sorun konuşulacak çözüm üretilecek" ifadeleriyle sorunun çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Temmuz ayında bir heyet ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini açıkladı. Bu ziyaretin, Türkiye ile Esad yönetimi arasında doğrudan temas kurarak sığınmacı sorununu çözme amacı taşıdığını belirtti. Özel, "Esad ile temaslarımız oldu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden Suriye'ye gideceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözeceğiz. Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız" dedi.

SIĞINMACI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KAMPANYA

Özgür Özel, Türkiye'de yaşanan sığınmacı sorununa kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Kayseri benzeri olayların yaşanmasının endişesiyle bu meselenin çözülmesinin önemine dikkat çeken Özel, "Yeter ki Türkiye'de sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin" ifadelerini kullandı.

Özel, sığınmacı sorununu çözmek için Avrupa'dan kaynak bulma çabası içinde olacağını belirtti. Bu konuda büyük bir kampanya yürüteceğini söyleyen Özel, Türkiye'nin sığınmacı yükünü hafifletmek için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Dolar biriktirenin baharı kışa dönecek! Resmen yasaklandı: Dolar kurunda flaş gelişme

Kimlikle başvuru yetiyor! PTT'den 90.000 TL borç silip süpüren kredi!

Nakit ihtiyacına veda zamanı! Evlilik, ev alma hazırlığı yapanlara tak diye nakit para verilecek

PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O ilde sofralar ekmeksiz kalacak! Tanesi tamı tamına 10 TL oldu

Elinde bundan olan sıkı sıkı tutsun! Satan bin pişman olacak

Dolar biriktirenin baharı kışa dönecek! Resmen yasaklandı: Dolar kurunda flaş gelişme

SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

SGK kaydı olanların fişi çekildi! İçinde siz de olabilirsiniz: e-Devlet'ten hemen bakın!

Nakit ihtiyacına veda zamanı! Evlilik, ev alma hazırlığı yapanlara tak diye nakit para verilecek

ATM'ye giden emekli mutlu dönüyor! Cumhurbaşkanından 4A 4B 4C emeklisine sürpriz ödeme

PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

Kimlikle başvuru yetiyor! PTT'den 90.000 TL borç silip süpüren kredi!

KPSS puanı 55-57-60 olana iş fırsatı! TÜİK mülakatla personel alımına start verdi

Bankalardan emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Bunu bilenler en yüksek promosyonu cebine atacak

Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek