CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi

CHP Lideri Özgür Özel'den Türkevi Vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için bulunduğu New York'ta Türkevini ziyaret etti. Burada gerçekleştirdiği açıklamalarla Türkiye'nin uluslararası duruşuna dair önemli bilgiler paylaştı.

Türkevi: Hepimiz İçin Bir Gurur Kaynağı

Özel, ziyareti sırasında Türkevi'nin Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile birlikte önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Türkevi, hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'de gerçekleştirecekleri diğer programların da Türkevi'nde yapılması planlandığını söyledi.

Kıbrıs ve Dış Politika Üzerine Görüşmeler

CHP lideri, ziyaret sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi. Kıbrıs davasına yönelik desteklerini yineleyen Özel, "CHP olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Filistin Konusundaki Hassasiyetler

New York'taki programı sırasında Filistin konusuna özel bir önem verdiklerini ifade eden Özgür Özel, ABD'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygiye yeterince sahip çıkmamasını eleştirdi. Özel, "ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.