DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,25 -0,59%
ALTIN
2.937 -0,68%
BITCOIN
2.222.382,58 -2,6%

CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York'ta Türkevi ziyaretinde Türkiye'nin dış politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:56
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi

CHP Lideri Özgür Özel'den Türkevi Vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için bulunduğu New York'ta Türkevini ziyaret etti. Burada gerçekleştirdiği açıklamalarla Türkiye'nin uluslararası duruşuna dair önemli bilgiler paylaştı.

Türkevi: Hepimiz İçin Bir Gurur Kaynağı

Özel, ziyareti sırasında Türkevi'nin Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile birlikte önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Türkevi, hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'de gerçekleştirecekleri diğer programların da Türkevi'nde yapılması planlandığını söyledi.

Kıbrıs ve Dış Politika Üzerine Görüşmeler

CHP lideri, ziyaret sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi. Kıbrıs davasına yönelik desteklerini yineleyen Özel, "CHP olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Filistin Konusundaki Hassasiyetler

New York'taki programı sırasında Filistin konusuna özel bir önem verdiklerini ifade eden Özgür Özel, ABD'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygiye yeterince sahip çıkmamasını eleştirdi. Özel, "ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler (BM) haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) ile Türkevi'nde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişmeler! Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı, 3 Amcanın Evi Arandı
2
Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
3
Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi
5
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
6
Macaristan'da Türk-Macar Kültür Yılı Kitap Fuarı Açıldı
7
Sudan'daki Savaş ve Uluslararası Çifte Standartlar

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!