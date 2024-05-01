CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane’de buluştu: “Taksim’e doğru hareket edeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra sendikalar ve çeşitli STK’lar, Saraçhane’de buluştu. Grubun Saraçhane’den polisin kapatmış olduğu Bozdoğan Kemer’ine doğru hareket etmesi bekleniyor.

Özel Saraçhane’den seslendi





Saraçhane’de İBB Başkanı İmamoğlu ve sendikalarla buluşan Özgür Özel, kısa bir açıklama yaptı. Özel, “Gelecek sene bu tür yasakların olmamasını ümit ediyoruz. Bugün hep birlikte Taksim’e doğru hareket edeceğiz. 1 Mayıs’ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Yasaklamayı doğru bulmadığımızı kaç gündür anlatmaya çalıştık. Ülkenin en bilinen meydanında 1 Mayıs kutlanamıyorsa, o ülkenin demokrasisi sorgulanır. Ülkede herhangi bir noktaya emekçiler sokulmuyor ve güvenlik güçleri tarafından engelleniyorsa, orada iktidarda değil de tedirginlikten bahsetmek gerekir” dedi.

Özel, müdahalelerle ilgili olarak, “Herhangi bir şekilde kaba kuvvet uygulanırsa, bu onların ayıbı olur. AYM kararına rağmen kanunsuz emir verenleri, suç işlememeye davet ediyoruz. Saraçhane’deki bu toplanma önemlidir. Taksim özgürleşene kadar bu mücadele sürecektir” ifadelerini kullandı.