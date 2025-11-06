CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper: Yeni Yönetim ve ‘Rant’ İddiaları

CHP Manisa'da yeni dönem ve gündem: Özalper basının sorularını yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen il kongresinin ardından düzenlediği basın toplantısında yeni yönetimini tanıtarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rant ekibi" iddiaları ve Ferdi Zeyrek süreci

Özalper, sosyal medyada gündem olan "rant ekibi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Merhum Başkan Ferdi Zeyrek döneminde bazı bürokratlarla ilgili sıkıntılar olduğunun kendilerine ulaştığını belirten Özalper, şunları söyledi: "Ferdi Başkanımız vefat etmeden önce, bazı bürokratlarla ilgili sıkıntılar olduğu kulağımıza geldi. Ranttan çok ‘kafa-kol’ ilişkilerinin ön planda olduğu, farklı beklentiler içerisinde bulunan bazı bürokratların var olduğu bilgisi bize ulaştı."

Toplantıda, söz konusu bürokratların görevlerine son verilmesi gerektiği yönünde karar alındığını vurgulayan Özalper, karar sürecini şu sözlerle anlattı: "Arife günü, Vali bayramlaşmasından sonra milletvekillerimizle birlikte Ferdi Başkanımızla oturduk ve bu konuyla ilgili bir takım kararlar aldık. Aslında Ferdi Başkanımız, bazı bürokratların görevlerinden ayrılmasına karar vermişti. Bayram dönüşünde bu bürokratlarla yollarımızı ayırmayı planlıyorduk. Ancak Ferdi Başkanımızın vefat ettiği gün, biz acımızla uğraşırken bazı bürokrat arkadaşlar hiç olmaması gereken şeylere imza atmış. O acılı günümüzü fırsat bilerek, olmaması gereken bazı anlaşmalara imza attıkları sonradan ortaya çıktı. Biz de sonrasında Besim Başkanımızla konuyu en başından itibaren ele aldık. En sonunda, bahsedilen rant meselesiyle birlikte, Besim Başkanımız da bu bürokratlarla yollarını ayırma kararı aldı. Aslında bu karar, Kurban Bayramı arifesinde alınmış bir karardı."

Zeki Bilgin'in istifası ve CHP teşkilatına yansımaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Saruhanlı Koordinatörü ve eski Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, görevinden istifa etti. Bilgin, sosyal medya hesabındaki "Cesaret bazen seçtiklerin değil, vazgeçtiklerindir. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından korkmaz. Ya nasip dedik, yeni bir sayfa ve yeni bir yol çizdik" paylaşımıyla istifa sinyali verdi.

Bu gelişme üzerine Özalper, Bilgin’in istifasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Kendisinin bir takım beklentileri vardı. Hep söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak birilerini kayırmak yerine liyakatten yanayız. Biz liyakatli kadrolarla, liyakatli bir genel müdürle yola devam etmeye karar verdik. Kendisi de bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi ve dün itibariyle emeklilik dilekçesini verdi. Bundan sonraki süreçte yollarımızı ayırmak daha sağlıklı olacaktır."

Parti disiplini ve gelecek planları

Yeni dönemde disiplin ve ciddiyete öncelik vereceklerini belirten Özalper, partinin Türkiye'yi yönetme kararlılığında olduğunu vurguladı: "Biz Türkiye’yi yönetmeye karar vermiş bir partiyiz. Bunun için önce disiplin gerekiyor. Ufak tefek çatlak sesler çıkabilir, ancak bunlar susacak."

Kişisel hedeflerden ziyade parti disiplinine odaklandığını söyleyen Özalper, görev süresiyle ilgili hedefini şu sözlerle özetledi: "Ben bu koltukta geleceğe dair planlar değil, doğru olanı yapmak için oturuyorum. İki yıl sonra bu koltuktan kalktığımda ‘doğru olanı yaptım’ diyebilmek istiyorum."

