CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul'un Babası Fehmi Ertuğrul Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un babası Fehmi Ertuğrul, 80 yaşında yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum Ertuğrul'un cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Bozhane Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılanlar, Ertuğrul için helallik aldı ve dua etti. Cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılındı. Ardından Fehmi Ertuğrul'un cenazesi, Kestaneci Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene; Ertuğrul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık gibi birçok kişi katıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un babası Fehmi Ertuğrul'un cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un babası Fehmi Ertuğrul'un cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.