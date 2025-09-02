DOLAR
CHP MYK Olağanüstü Toplantısı Sona Erdi: Özgür Özel Başkanlığında İstanbul Kararı Görüşüldü

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki 3 saatlik olağanüstü toplantısında İstanbul 38. İl Kongresi yönetimine ilişkin mahkeme kararını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:32
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki toplantı 3 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre MYK'de, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin görevinden uzaklaştırılması ve geçici yönetim kurulunun atanmasına yönelik kararı görüşüldü.

Toplantıda Özel ve kurmayları, durum değerlendirmesi yaparak izlenecek yol haritasını ele aldı.

