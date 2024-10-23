CHP MYK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Değerlendirecek

CHP MYK Toplantısı TUSAŞ İçin Acil Toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını değerlendirecek olmak üzere MYK toplantısına katılacak.

Özgür Özel'in Değerlendirmeleri

Partinin basın biriminden edinilen bilgilere göre, Özgür Özel, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını Diyarbakır 'daki programı sırasında katıldığı bir canlı yayın esnasında öğrenmiş ve olayı şiddetle kınamıştır.

Acil Toplantının Detayları

Özel'in, MYK ve PM üyeleriyle birlikte yaptığı değerlendirmede, acil olarak Ankara'da bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. MYK toplantısında, genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesine yönelik bir karar alınmıştır.

İçişleri Bakanı ile İletişim

Öte yandan, Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefon görüşmesi yaparak, terör saldırısıyla ilgili bilgi almıştır.