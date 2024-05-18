Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 -0,22%
EURO
35,12 -0,22%
ALTIN
2.492,01 1,55%

CHP’nin “Büyük Eğitim Mitingi” bugün Saraçhane’de yapılacak

CHP, bugün (18 Mayıs) İstanbul Saraçhane’de “Büyük Eğitim Mitingi” düzenleyecek. Saraçhane meydanında gerçekleşecek miting, atanamayan öğretmenler, kaldırılmayan mülakat ve müfredat tartışmaları gibi konular nedeniyle düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 10:06
CHP’nin “Büyük Eğitim Mitingi” bugün Saraçhane’de yapılacak

CHP lideri Özgür Özel, bugün (18 Mayıs) İstanbul Saraçhane’de “Büyük Eğitim Mitingi” yapılacağını duyurmuştu. Atanamayan öğretmenler, kaldırılmayan mülakat ve müfredat tartışmaları nedeniyle düzenlenen miting, saat 13.00’da başlayacak.

CHP, “Büyük Eğitim Mitingi” sonrasında ise 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan meydanında “Büyük Emekli Mitingi” de yapacağını duyurdu.

Bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Miting nedeniyle İstanbul’da bazı yollar ise trafiğe kapatılacak.. Saat 09.00 itibari ile Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar, trafiğe kapalı olacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik yaşı değişti! İşe girişi yılı bunlar olanlara 8 yıl erken emeklilik sürprizi

Bedavaya sebze veriliyor! Hasatlar Hatay’lıların elinde kaldı

Anneler günü kampanyası Carrefoursa’da devam ediyor! Anneniz için en güzel hediyelere bir göz atın

Bahar dizisinden sevenlerini kahredecek gelişme! Final tarihini belirledi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Daha önce hiç böyle börekler yemediniz! Peynirli böreğin en güzel hali bu tarifte

Otomobil fiyatlarına güncelleme geldi! 7 Temmuz tarihinde tüm araç modellerinde özel indirimler

Vakıfbank’tan 20 maaş büyüklüğünde kredi fırsatı! Başvurular devam ediyor

Anneler günü kampanyası Carrefoursa’da devam ediyor! Anneniz için en güzel hediyelere bir göz atın

Ziraat Bankası kampanya sözünü tuttu! Sadece 3 gün sürecek efsane kredi kampanyası

Bedavaya sebze veriliyor! Hasatlar Hatay’lıların elinde kaldı

Bahar dizisinden sevenlerini kahredecek gelişme! Final tarihini belirledi mi?

27 Mayıs'a kadar kadın bakım ürünlerinde bomba indirim! Herkes koşup yetişsin

Ordu belediyesi KPSS’siz lise mezunu personel alımı yapıyor! İŞKUR resmen açıkladı

Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

31 Mayıs'a kadar süre verildi! Başvuranlara tek koşulla 7 bin 900 TL devlet desteği!

Emeklilik yaşı değişti! İşe girişi yılı bunlar olanlara 8 yıl erken emeklilik sürprizi