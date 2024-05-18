CHP’nin “Büyük Eğitim Mitingi” bugün Saraçhane’de yapılacak

CHP lideri Özgür Özel, bugün (18 Mayıs) İstanbul Saraçhane’de “Büyük Eğitim Mitingi” yapılacağını duyurmuştu. Atanamayan öğretmenler, kaldırılmayan mülakat ve müfredat tartışmaları nedeniyle düzenlenen miting, saat 13.00’da başlayacak.

CHP, “Büyük Eğitim Mitingi” sonrasında ise 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan meydanında “Büyük Emekli Mitingi” de yapacağını duyurdu.

Bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Miting nedeniyle İstanbul’da bazı yollar ise trafiğe kapatılacak.. Saat 09.00 itibari ile Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar, trafiğe kapalı olacak.