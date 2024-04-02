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CHP'nin Hatay’daki sonuçlara itirazı sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay’daki yerel seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “İtirazlar sonucunda 3 bin 900’lerde olan fark 3 bin 287’ye kadar düştü” dedi ve itiraz sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:26
CHP'nin Hatay’daki sonuçlara itirazı sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için itiraz süreci sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hatay’a gelerek ilçe ve il örgütlerine itiraz başvuruları yapmaya devam ediyor. Genel Başkan Gökçe Gökçen ile birlikte, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de İl Seçim Kurulu’na giderek itiraz dilekçesini sundu.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Gökçen, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in özel görevlendirmesi ile buradayız. Hep birlikte süreci yakından takip etmek büyük önem teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Eğer oy vermezseniz hizmette karşılık alamazsınız” sözlerini hatırlatan Gökçen konuşmasında “Erdoğan, burada seçmeni oy vermediği takdirde cezalandıracağını açıklamıştır. Bu nedenle Hatay önemlidir” ifadelerine yer verdi.

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