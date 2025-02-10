CHP Parti Meclisi, Erken Seçim Gündemiyle Toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantı, CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak saat 12.30'da başladı.

Ön Seçim Uygulaması Masada

Toplantının ana gündem maddesi, önümüzdeki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzerine iken, partinin 1 milyon 600 bin üyesine danışarak gerçekleştireceği ön seçim uygulaması detayları ele alınacak.

Görüşülecek konular arasında, ön seçim takvimi, uygulama yöntemi, aday adaylarının başvuru kriterleri ve hazırlanan yönerge yer alıyor. Ön seçim, il ve ilçe merkezlerinde sandık kurarak ve mühürlü pusulalar kullanarak gerçekleştirilecek.

Aday Adaylarının Kriterleri

Partinin en yetkili karar organı olan PM'de, aday adaylarının belirli bir yaş aralığında olması, partide uzun süredir üye olmaları gibi kriterler üzerinde durulacak. Ayrıca, PM, milletvekilleri veya il başkanlıklarından seçime katılmak için imza toplayan adaylara propaganda süresi tanınması da görüşülecek.

Son Görüşmeler Hakkında Bilgilendirme

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı özel görüşme hakkında PM üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.