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CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu

CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu ve eğitimde adaletin zedelendiğini savundu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:33
CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu

CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin İptali İçin Adım Attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Eğitim Bakanlığı'nın Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay'a başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve partililerden oluşan bir heyet, başvuru öncesinde Danıştay önünde basın açıklaması yaptı.

LGS Sınavındaki Tartışmalar

Özçağdaş, yaptığı açıklamada, günlerdir Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin çıkan sorunların tartışıldığını ifade etti. Sınavda ilk günden itibaren tam puan alan öğrencileri kutladıklarını yineleyen Özçağdaş, hiçbir suçlamada bulunmadıklarını belirtti. Ancak, toplumun kutuplaştırılmaya çalışıldığını savundu.

Özçağdaş, “963 bin çocuğumuzun girdiği LGS sınavında, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı iddialar ve gerçekler dokümanında ortaya konulduğu gibi, gerek sözel sorular gerekse sayısal sorular, daha sınav bitmeden sınavda olmayan kişilerce yayınlanmıştır.” dedi.

Eğitimde Adalet Vurgusu

Sözlerine devam eden Özçağdaş, sınava giren 963 bin öğrencinin proje okullara girmek için yarıştığını ifade ederken, Proje Okul Yönetmeliği'nin Anayasa'ya ve yasalara aykırı olduğu görüşünü dile getirdi. Özçağdaş, bu düzenlemenin eğitimde adaleti zedelediğini vurguladı.

Açıklamanın ardından, Suat Özçağdaş ve Gizem Özcan, Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle hazırladıkları dilekçeyi Danıştay'a sundu.

CHP, Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali...

CHP, Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştaya başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve partililerden oluşan heyet, başvuru öncesinde Danıştayın önünde açıklamalarda bulundu.

CHP, Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali...

CHP, Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştaya başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve partililerden oluşan heyet, başvuru öncesinde Danıştayın önünde açıklamalarda bulundu.

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