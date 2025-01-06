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CHP Sözcüsü Yücel'den DEM Parti Ziyareti ve Suriye Açıklamaları

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Partisi ile yarınki görüşme ve Suriye'nin yeniden inşası hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:57
CHP Sözcüsü Yücel'den DEM Parti Ziyareti ve Suriye Açıklamaları

CHP Sözcüsü Yücel, DEM Parti Heyeti ile Görüşmeyi Duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti heyetinin yarın CHP heyetiyle yapacağı toplantıyı duyurdu. Yücel, "Bu ziyaret TBMM'de gerçekleştirilecektir. CHP heyetine Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

Yeni Yılda Umutlar ve Zorluklar

Yücel, yılın ilk CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yeni yılın millete sağlık, huzur ve barış getirmesini dileyerek, AK Parti döneminde bu dileklerin hayata geçmesinin imkansız olduğunu öne sürdü. Memur ve emeklilerin kaderine terk edildiğini belirten Yücel, 2025'te memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını da aktardı.

Suriye'nin Yeniden İnşası için Tehditler

Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yücel, Erdoğan'ın Suriye'nin yeniden inşası için bakanlarına talimat verdiğini, ancak bu yatırımların asgari ücretli, emekli, esnaf ve çiftçi gibi kesimlerden kesilerek yapılacağını ifade etti. Yücel, Suriye'nin imarı için acil olarak 80 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çözüm İçin Zaman Tanınmalı

Yücel, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönmesi için planlama yapılması gerektiğini vurguladı. "Bu milletin bu yükü daha fazla taşımaya tahammülü kalmamıştır" diyerek, AK Parti'ye çağrıda bulundu. Suriye'deki savaş nedeniyle en büyük bedeli Türkiye halkının ödediğini dile getiren Yücel, AKP iktidarının acilen bir çözüm geliştirmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti Ziyareti ve TBMM'nin Rolü

Yücel, DEM Parti heyetinin PHP'yi yarın saat 10.30'da ziyaret edeceğini duyurarak, bu görüşmenin TBMM'nin çözüm merkezi olması gerektiğine vurgu yaptı. CHP heyetinde Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Gökçe Gökçen ve Gökhan Günaydın yer alacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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